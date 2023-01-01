Диваны аккордеон

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Дешевые диваны
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Диваны с ортопедическим матрасом
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Распродажа диванов
- Ширина 151 см
- Высота 82 см
- Глубина 100 см
- Спальное место 142 x 200 см
- Ширина 151 см
- Высота 82 см
- Глубина 100 см
- Спальное место 142 x 200 см
- Ширина 140 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 120 x 195 см
- Ширина 140 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 120 x 195 см
- Ширина 145 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 120 x 195 см
- Ширина 145 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 120 x 195 см
- Ширина 145 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 120 x 195 см
- Ширина 145 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 120 x 195 см
- Ширина 127 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 120 x 195 см
- Ширина 127 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 120 x 195 см
- Ширина 151 см
- Высота 82 см
- Глубина 100 см
- Спальное место 142 x 200 см
- Ширина 151 см
- Высота 82 см
- Глубина 100 см
- Спальное место 142 x 200 см
- Ширина 160 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 140 x 195 см
- Ширина 160 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 140 x 195 см
- Ширина 151 см
- Высота 82 см
- Глубина 100 см
- Спальное место 142 x 200 см
- Ширина 151 см
- Высота 82 см
- Глубина 100 см
- Спальное место 142 x 200 см
- Ширина 80 см
- Высота 85 см
- Глубина 60 см
- Ширина 80 см
- Высота 85 см
- Глубина 60 см
- Ширина 166 см
- Высота 83 см
- Глубина 105 см
- Спальное место 142 x 200 см
- Ширина 166 см
- Высота 83 см
- Глубина 105 см
- Спальное место 142 x 200 см
- Ширина 165 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 140 x 195 см
- Ширина 165 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 140 x 195 см
- Ширина 127 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 120 x 195 см
- Ширина 127 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 120 x 195 см
- Ширина 192 см
- Высота 93 см
- Глубина 110 см
- Спальное место 160 x 190 см
- Ширина 192 см
- Высота 93 см
- Глубина 110 см
- Спальное место 160 x 190 см
- Ширина 165 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 140 x 195 см
- Ширина 165 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 140 x 195 см
- Ширина 80 см
- Высота 72 см
- Глубина 32 см
- Ширина 80 см
- Высота 72 см
- Глубина 32 см
- Ширина 165 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 140 x 195 см
- Ширина 165 см
- Высота 95 см
- Глубина 95 см
- Спальное место 140 x 195 см
Диваны аккордеон
Планируете купить диван аккордеон недорого в Москве? Наш интернет-магазин – к вашим услугам. Мы предлагаем качественную мебель фабричного производства в широком ассортименте.
Диваны с механизмом аккордеон – актуальная классика трансформирующейся мебели. Они комфортны, компактны и обеспечивают при этом просторное спальное место. Их можно ставить вплотную к стене или в центре комнаты, главное – предусмотреть возможность раскладывания вперед.
Аккордеон – популярный, удобный и надежный механизм трансформации, при котором сиденье дивана нужно приподнять и потянуть на себя. Оно потянет за собой спинку, и таким образом образуется место для сна, на две третьих состоящее из сиденья, и на одну треть – из спинки. Такая модель отлично подходит людям большого роста, поскольку не имеет ограничений в ногах.
Особенности механизма: плюсы и минусы, габариты, спальное место, наполнители
Диваны аккордеон можно узнать по наличию двух мест для сидения, глубокой мягкой спинке, состоящей из двух слоев матраса, и закрытого пространства под сиденьем. Преимущества данной системы трансформации и модели в целом:
- в разложенном виде имеет длину до 2 метров;
- предназначена для ежедневного использования;
- имеет ящик для белья;
- снабжена прочным деревянным каркасом;
- подходит для рослых людей и подростков;
- собрать и разложить ее может даже ребенок;
- дает ровное и высокое спальное место.
Небольшие габариты позволяют купить такой диван даже для небольшой детской комнаты или кухни. Производители предлагают в том числе прямые и угловые диван-кровати с конструкцией аккордеон: с чехлами в комплекте или без, с ортопедическим основанием и пружинным блоком, с или без подлокотников, на деревянном или металлокаркасе, с ящиком для белья.
Варианты материалов обивки: велюр, жаккард, экокожа...
Для диванов аккордеон используются прочные, но мягкие и приятные на ощупь материалы обивки. Это велюр, жаккард, микровельвет, флок, экокожа и другие. В продаже есть недорогие модели модных оттенков и расцветок – белые, бирюзовые, бежевые, шоколадные, серые, фиолетовые. Уход за ними достаточно прост.
Диваны аккордеон – качественная мебель с гарантией от "ДИВАН АККОРД"
В нашем каталоге можно выбирать диваны аккордеоны с помощью фильтров по целому ряду параметров:
- размерам;
- материалу обивки;
- наполнителю;
- цвету;
- стоимости.
Каждый заказ обрабатывается максимально быстро. Мы готовы предложить доставку и сборку дивана дешево, по низким ценам, а также помощь менеджеров в выборе.
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