Диваны аккордеон

С Политикой конфиденциальности ознакомлен и согласен на обработку личных данных.

Популярные товары
Диван аккордеон Барон 2
  • Ширина 151 см
  • Высота 82 см
  • Глубина 100 см
  • Спальное место 142 x 200 см
25 390 руб. 32 974 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-23%
Диван аккордеон Барон 2
Диван аккордеон Барон 2
  • Ширина 151 см
  • Высота 82 см
  • Глубина 100 см
  • Спальное место 142 x 200 см
25 390 руб. 32 974 руб.
Купить
Диван аккордеон Алан
  • Ширина 140 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 120 x 195 см
18 490 руб. 24 329 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-24%
Диван аккордеон Алан
Диван аккордеон Алан
  • Ширина 140 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 120 x 195 см
18 490 руб. 24 329 руб.
Купить
Диван аккордеон Шарк
  • Ширина 145 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 120 x 195 см
17 790 руб. 23 408 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-24%
Диван аккордеон Шарк
Диван аккордеон Шарк
  • Ширина 145 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 120 x 195 см
17 790 руб. 23 408 руб.
Купить
Диван аккордеон Шарк
  • Ширина 145 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 120 x 195 см
17 790 руб. 23 408 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-24%
Диван аккордеон Шарк
Диван аккордеон Шарк
  • Ширина 145 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 120 x 195 см
17 790 руб. 23 408 руб.
Купить
Диван аккордеон Ардеон
  • Ширина 127 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 120 x 195 см
17 790 руб. 23 408 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-24%
Диван аккордеон Ардеон
Диван аккордеон Ардеон
  • Ширина 127 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 120 x 195 см
17 790 руб. 23 408 руб.
Купить
Диван аккордеон Барон 2
  • Ширина 151 см
  • Высота 82 см
  • Глубина 100 см
  • Спальное место 142 x 200 см
26 490 руб. 34 855 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-24%
Диван аккордеон Барон 2
Диван аккордеон Барон 2
  • Ширина 151 см
  • Высота 82 см
  • Глубина 100 см
  • Спальное место 142 x 200 см
26 490 руб. 34 855 руб.
Купить
Диван аккордеон Алан
  • Ширина 160 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 140 x 195 см
19 890 руб. 25 831 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-23%
Диван аккордеон Алан
Диван аккордеон Алан
  • Ширина 160 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 140 x 195 см
19 890 руб. 25 831 руб.
Купить
Диван аккордеон Барон 2
  • Ширина 151 см
  • Высота 82 см
  • Глубина 100 см
  • Спальное место 142 x 200 см
26 490 руб. 34 855 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-24%
Диван аккордеон Барон 2
Диван аккордеон Барон 2
  • Ширина 151 см
  • Высота 82 см
  • Глубина 100 см
  • Спальное место 142 x 200 см
26 490 руб. 34 855 руб.
Купить
Шкаф напольный Модерн МСТ 80
  • Ширина 80 см
  • Высота 85 см
  • Глубина 60 см
4 400 руб. 5 867 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-25%
Шкаф напольный Модерн МСТ 80
Шкаф напольный Модерн МСТ 80
  • Ширина 80 см
  • Высота 85 см
  • Глубина 60 см
4 400 руб. 5 867 руб.
Купить
Диван аккордеон Техас
  • Ширина 166 см
  • Высота 83 см
  • Глубина 105 см
  • Спальное место 142 x 200 см
26 490 руб. 34 855 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-24%
Диван аккордеон Техас
Диван аккордеон Техас
  • Ширина 166 см
  • Высота 83 см
  • Глубина 105 см
  • Спальное место 142 x 200 см
26 490 руб. 34 855 руб.
Купить
Диван аккордеон Шарк
  • Ширина 165 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 140 x 195 см
19 090 руб. 24 792 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-23%
Диван аккордеон Шарк
Диван аккордеон Шарк
  • Ширина 165 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 140 x 195 см
19 090 руб. 24 792 руб.
Купить
Диван аккордеон Ардеон
  • Ширина 127 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 120 x 195 см
17 790 руб. 23 408 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-24%
Диван аккордеон Ардеон
Диван аккордеон Ардеон
  • Ширина 127 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 120 x 195 см
17 790 руб. 23 408 руб.
Купить
Диван аккордеон Меркурий
  • Ширина 192 см
  • Высота 93 см
  • Глубина 110 см
  • Спальное место 160 x 190 см
0 руб. 35 990 руб.
Купить
Сравнение Избранное
Диван аккордеон Меркурий
Диван аккордеон Меркурий
  • Ширина 192 см
  • Высота 93 см
  • Глубина 110 см
  • Спальное место 160 x 190 см
0 руб. 35 990 руб.
Купить
Диван аккордеон Шарк
  • Ширина 165 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 140 x 195 см
19 090 руб. 24 792 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-23%
Диван аккордеон Шарк
Диван аккордеон Шарк
  • Ширина 165 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 140 x 195 см
19 090 руб. 24 792 руб.
Купить
Шкаф навесной Модерн 80
  • Ширина 80 см
  • Высота 72 см
  • Глубина 32 см
2 230 руб. 2 973 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-25%
Шкаф навесной Модерн 80
Шкаф навесной Модерн 80
  • Ширина 80 см
  • Высота 72 см
  • Глубина 32 см
2 230 руб. 2 973 руб.
Купить
Диван аккордеон Шарк
  • Ширина 165 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 140 x 195 см
19 090 руб. 24 792 руб.
Купить
Сравнение Избранное
-23%
Диван аккордеон Шарк
Диван аккордеон Шарк
  • Ширина 165 см
  • Высота 95 см
  • Глубина 95 см
  • Спальное место 140 x 195 см
19 090 руб. 24 792 руб.
Купить
Популярные категории
Диваны кровати
Без подлокотников
Детские
Недорогие
Кресла кровати
Мадрид
Кровати
Малогабаритные
На металлокаркасе
Прямые диваны
Распродажа диванов
С деревянными подлокотниками
С независимым пружинным блоком
С ортопедическим матрасом
С ящиком для белья
Спальное место 180x200 см
Токио
Трансформер
Матрасы
160х200 см
Ортопедические
Средней жесткости
На диван
180х200 см
Эконом класса
Детские
Беспружинные
Кровати
160x200 см
180x200 см
В классическом стиле
В современном стиле
Детские
Металлические
С матрасом
С подъемным механизмом

Диваны аккордеон

Планируете купить диван аккордеон недорого в Москве? Наш интернет-магазин – к вашим услугам. Мы предлагаем качественную мебель фабричного производства в широком ассортименте.

Диваны с механизмом аккордеон – актуальная классика трансформирующейся мебели. Они комфортны, компактны и обеспечивают при этом просторное спальное место. Их можно ставить вплотную к стене или в центре комнаты, главное – предусмотреть возможность раскладывания вперед.

Аккордеон – популярный, удобный и надежный механизм трансформации, при котором сиденье дивана нужно приподнять и потянуть на себя. Оно потянет за собой спинку, и таким образом образуется место для сна, на две третьих состоящее из сиденья, и на одну треть – из спинки. Такая модель отлично подходит людям большого роста, поскольку не имеет ограничений в ногах.

Особенности механизма: плюсы и минусы, габариты, спальное место, наполнители

Диваны аккордеон можно узнать по наличию двух мест для сидения, глубокой мягкой спинке, состоящей из двух слоев матраса, и закрытого пространства под сиденьем. Преимущества данной системы трансформации и модели в целом:

  • в разложенном виде имеет длину до 2 метров;
  • предназначена для ежедневного использования;
  • имеет ящик для белья;
  • снабжена прочным деревянным каркасом;
  • подходит для рослых людей и подростков;
  • собрать и разложить ее может даже ребенок;
  • дает ровное и высокое спальное место.

Небольшие габариты позволяют купить такой диван даже для небольшой детской комнаты или кухни. Производители предлагают в том числе прямые и угловые диван-кровати с конструкцией аккордеон: с чехлами в комплекте или без, с ортопедическим основанием и пружинным блоком, с или без подлокотников, на деревянном или металлокаркасе, с ящиком для белья.

Варианты материалов обивки: велюр, жаккард, экокожа...

Для диванов аккордеон используются прочные, но мягкие и приятные на ощупь материалы обивки. Это велюр, жаккард, микровельвет, флок, экокожа и другие. В продаже есть недорогие модели модных оттенков и расцветок – белые, бирюзовые, бежевые, шоколадные, серые, фиолетовые. Уход за ними достаточно прост.

Диваны аккордеон – качественная мебель с гарантией от "ДИВАН АККОРД"

В нашем каталоге можно выбирать диваны аккордеоны с помощью фильтров по целому ряду параметров:

  • размерам;
  • материалу обивки;
  • наполнителю;
  • цвету;
  • стоимости.

Каждый заказ обрабатывается максимально быстро. Мы готовы предложить доставку и сборку дивана дешево, по низким ценам, а также помощь менеджеров в выборе.

 

 

 

Наши преимущества
 
 
Большой выбор моделей
 
 
Низкие цены
 
 
Быстрая доставка
 
 
Гарантии
 
 
Работаем без предоплаты
 
 
Акции
 
Мы также работаем в Московской области
Проконсультируйтесь бесплатно

 