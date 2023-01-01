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Диваны с механизмом аккордеон – актуальная классика трансформирующейся мебели. Они комфортны, компактны и обеспечивают при этом просторное спальное место. Их можно ставить вплотную к стене или в центре комнаты, главное – предусмотреть возможность раскладывания вперед.

Аккордеон – популярный, удобный и надежный механизм трансформации, при котором сиденье дивана нужно приподнять и потянуть на себя. Оно потянет за собой спинку, и таким образом образуется место для сна, на две третьих состоящее из сиденья, и на одну треть – из спинки. Такая модель отлично подходит людям большого роста, поскольку не имеет ограничений в ногах.

Особенности механизма: плюсы и минусы, габариты, спальное место, наполнители

Диваны аккордеон можно узнать по наличию двух мест для сидения, глубокой мягкой спинке, состоящей из двух слоев матраса, и закрытого пространства под сиденьем. Преимущества данной системы трансформации и модели в целом:

в разложенном виде имеет длину до 2 метров;

предназначена для ежедневного использования;

имеет ящик для белья;

снабжена прочным деревянным каркасом;

подходит для рослых людей и подростков;

собрать и разложить ее может даже ребенок;

дает ровное и высокое спальное место.

Небольшие габариты позволяют купить такой диван даже для небольшой детской комнаты или кухни. Производители предлагают в том числе прямые и угловые диван-кровати с конструкцией аккордеон: с чехлами в комплекте или без, с ортопедическим основанием и пружинным блоком, с или без подлокотников, на деревянном или металлокаркасе, с ящиком для белья.

Варианты материалов обивки: велюр, жаккард, экокожа...

Для диванов аккордеон используются прочные, но мягкие и приятные на ощупь материалы обивки. Это велюр, жаккард, микровельвет, флок, экокожа и другие. В продаже есть недорогие модели модных оттенков и расцветок – белые, бирюзовые, бежевые, шоколадные, серые, фиолетовые. Уход за ними достаточно прост.

Диваны аккордеон – качественная мебель с гарантией от "ДИВАН АККОРД"

В нашем каталоге можно выбирать диваны аккордеоны с помощью фильтров по целому ряду параметров:

размерам;

материалу обивки;

наполнителю;

цвету;

стоимости.

Каждый заказ обрабатывается максимально быстро. Мы готовы предложить доставку и сборку дивана дешево, по низким ценам, а также помощь менеджеров в выборе.